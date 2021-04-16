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Швейцарія послаблює карантин
|Суспільство | 15-04-2021, 09:15
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|Уряд Швейцарії 14 квітня прийняв рішення про пом'якшення карантинних обмежень з наступного тижня.
Джерело: Reuters
Деталі: Ресторанам дозволять відкрити тераси, кінотеатрам, театрам і концертним майданчикам також буде дозволено приймати гостей з понеділка, 19 квітня, проте з дотриманням дистанції та маскового режиму.
Крім того, з дотриманням обмежень дозволять проводити спортивні заходи.
Університети і центри освіти для дорослих можуть поновлювати очні заняття – також із обмеженнями.
Ці кроки уряд робить, незважаючи на погіршення ситуації з коронавірусом у країні в останні дні.
Нагадаємо: Швейцарія оприлюднила план на 1 мільярд швейцарських франків (1,08 млрд доларів) щодо безкоштовного тестування населення на коронавірус у рамках заходів полегшеного виходу країни з карантинних обмежень.
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