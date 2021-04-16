У Бразилії розслідують факти обміну ковід-вакцин на золото Суспільство | 15-04-2021, 09:17 0 94 В одному із штатів Бразилії розслідують факти імовірного обміну незаконно видобутого золота на вакцини проти коронавірусу.





Джерело: Reuters



Деталі: Федеральні прокурори у бразильському штаті Рорайма розслідують повідомлення про те, що незаконно видобуте золото обмінюється на вакцини проти COVID-19.



У повідомленні йдеться, що медичний працівник вводив старателям вакцини в обмін на золото.



"Місцеві жителі давно скаржилися на те, що матеріали та ліки, призначені для здоров'я корінних жителів, передаються старателям", - йдеться у скаргах, надісланих прокурорам та Міністерству охорони здоров'я.



Повідомляється про ще один випадок, коли медичний працівник зустрічався з шахтарями вночі та давав їм ліки в обмін на золото.



Міністерство охорони здоров'я Бразилії заявило, що отримало лист 5 квітня і відкрило розслідування.



Передісторія:



ВООЗ визнала Бразилію епіцентром пандемії.

Бразилія на початку квітня вперше зафіксувала за добу понад 4 тисячі смертей, пов’язаних з Covid.