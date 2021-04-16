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У Бразилії розслідують факти обміну ковід-вакцин на золото
|Суспільство | 15-04-2021, 09:17
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|В одному із штатів Бразилії розслідують факти імовірного обміну незаконно видобутого золота на вакцини проти коронавірусу.
Джерело: Reuters
Деталі: Федеральні прокурори у бразильському штаті Рорайма розслідують повідомлення про те, що незаконно видобуте золото обмінюється на вакцини проти COVID-19.
У повідомленні йдеться, що медичний працівник вводив старателям вакцини в обмін на золото.
"Місцеві жителі давно скаржилися на те, що матеріали та ліки, призначені для здоров'я корінних жителів, передаються старателям", - йдеться у скаргах, надісланих прокурорам та Міністерству охорони здоров'я.
Повідомляється про ще один випадок, коли медичний працівник зустрічався з шахтарями вночі та давав їм ліки в обмін на золото.
Міністерство охорони здоров'я Бразилії заявило, що отримало лист 5 квітня і відкрило розслідування.
Передісторія:
ВООЗ визнала Бразилію епіцентром пандемії.
Бразилія на початку квітня вперше зафіксувала за добу понад 4 тисячі смертей, пов’язаних з Covid.
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