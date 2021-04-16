Обстріли і дистанційне мінування: російські окупанти 8 разів порушили "тишу" Суспільство | 15-04-2021, 09:33 0 128 За добу 14 квітня було зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.





Джерело: Штаб ООС



Деталі: Зокрема, неподалік населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4 противник здійснив обстріл позицій українських захисників із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.



У напрямку населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а біля селища Берегове – з великокаліберних кулеметів.



У районі населеного пункту Майорськ ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.



Поблизу Павлополя було зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Засобами РЕБ БПЛА противника був вчасно подавлений.



Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.



14 квітня передовими підрозділами Збройних Сил України зафіксовано декілька випадків проведення інженерних робіт окупантами.



Зокрема, неподалік населеного пункту Крута Балка Донецької області двічі зафіксовано інженерні роботи із застосуванням окопних зарядів, які проводилися із просуванням у бік підрозділів українських захисників.



Ще по одному випадку інженерного обладнання зафіксовано на території Донецького аеропорту та поблизу населеного пункту Золоте-5.



Станом на 7 годину ранку 15 квітня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.



Передісторія:



За добу 13 квітня було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, внаслідок чого один боєць ЗСУ загинув і троє отримали поранення.

З початку доби 14 квітня зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, а СММ ОБСЄ зафіксувала 269 одиниць різного типу озброєння та військової техніки на території, яку контролюють російські найманці.

