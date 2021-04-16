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Спад хвилі: 16 427 нових випадків COVID і 433 летальних за добу в Україні
|Суспільство | 15-04-2021, 09:36
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|За добу 14 квітня в Україні виявили 16 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 4 229 хворих, померли 433 особи, одужали 11 148 осіб.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов
Деталі: Серед нових хворих 628 дітей та 383 медпрацівники.
Найбільше випадків захворювання за останню добу зареєстрували у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.
Тестувань у цю середу зробили 119 615: методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254.
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 903 765 осіб, із них одужали 1 453 766 осіб, померли 38 658;
При цьому зробили вже 419 297 щеплень проти SARS-CoV-2: 1 дозу вакцини отримали 419 295 осіб, обидві дози – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
14 квітня було щеплено 15 744 громадян України. Щеплення проводили 124 мобільних бригади з імунізації та 747 пунктів щеплення.
У листі очікування вакцинації проти коронавірусу – 454 315 людей.
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