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Шахрайство на майже 1 млн грн: справу передано до суду
|Суспільство | 15-04-2021, 09:38
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За процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 42-річного чоловіка, якого обвинувачують у шахрайстві вчиненому в особливо великих розмірах (ч.4 ст.190 КК України).
Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=289792&fp=70 ), підприємець переміг у тендері для постачання в рамках програми «Нова українська школа» понад 800 комплектів шкільних меблів для учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів Сокальського району, проте фактично надав стільці і парти неналежної якості - непридатні для використання за своїм прямим призначенням. Враховуючи це, їх не змогли використовувати при навчанні учнів.
Як наслідок, підозрюваний заволодів бюджетними коштами на суму понад 934 тис грн.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу Червоноградського міського відділу УСБУ у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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