«Незаконне переміщення товарів – перше, що ми повинні здолати» - Андрій Колобродов Суспільство | 15-04-2021, 10:24 0 83

Учора, 14 квітня, в.о. очільника Галицької митниці Держмитслужби Андрій Колобродов відвідав пункт пропуску «Краківець-Корчова».

Під час візиту Андрій Володимирович ознайомився з його інфраструктурою, технологією пропуску транспортних засобів через кордон, роботою стаціонарної системи сканування та інших технічних засобів, які використовують митники під час виконання своїх службових обов’язків. Особливу увагу він звернув на питання розбудови митного поста, яка мала тривати протягом останніх років за рахунок кредитувань кошти Євросоюзу.

Крім того, в.о. очільника Галицької митниці поспілкувався з громадянами, які перетинають кордон, взявши до уваги всі їхні зауваження щодо роботи своїх колег. При цьому керівник митниці підкреслив, що основне в роботі митниці – це забезпечення ритмічного пропуску через кордон товарів і транспортних засобів, недопущення черг в пунктах пропуску.

«Перша проблема, яку ми повинні здолати - це незаконне переміщення товарів через митний кордон. Відтепер на кожному митному посту Галицької митниці буде посилено контроль як за дотриманням митних правил самими перевізниками, так і за працівниками митниці, які здійснюють митний контроль товарів та транспортних засобів. Крім того, якщо хтось із громадян стане свідком подібних правопорушень чи навіть пропозиції/прийняття неправомірної вигоди – прохання звертатись на «гарячу лінію» Держмитслужби тел.: 15 48 (безкоштовно по Україні) чи в правоохоронні органи», - зазначив Андрій Колобродов.

Також очільник митниці ознайомився з особливостями роботи митників в умовах пандемії COVID-19 та зобов’язався докласти всіх зусиль, аби на митниці неухильно дотримувались норм карантинного режиму, а кожен працівник був забезпечений необхідними засобами захисту.

