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Платникам податку на прибуток підприємств необхідно подавати декларацію за оновленою формою
|Суспільство | 15-04-2021, 12:58
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Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що 01 грудня 2020 року набрали чинності зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
Так, основну частину декларації:
1. доповнено рядком 9, у якому платник податку, що управляє активами інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи, зазначає повне найменування і реєстраційний код такого інституту спільного інвестування. Позицію «Особливі відмітки» доповнено новим рядком щодо заповнення його платниками податку щодо діяльності інституту спільного інвестування, утвореного без статусу юридичної особи.
2. поле 10 «Особливі відмітки» декларації доповнено рядками, які заповнюють:
суб'єкти господарювання – юридичні особи, які обрали спрощену систему оподаткування;
фізичні особи – підприємці, у тому числі такі, які обрали спрощену систему оподаткування, або фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність;
іноземні компанії.
3. показники основної частини декларації доповнено рядком 06.1 КІК, в якому відображається податок на прибуток контрольованої іноземної компанії. Показники рядка 17 (податок на прибуток підприємств за звітний (податковий) період) обраховуються з урахуванням суми податку зазначеної у рядку 06.1 КІК.
4. позицію «Наявність додатків 11» доповнено клітинкою під літерами КІК, у якій проставляється кількість поданих додатків КІК до декларації.
Крім того, внесені зміни до додатків ЗП, ВП, ПН, РІ, АМ.
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