Галина Романишин, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області, про декларування громадян-мільйонерів за 2020 рік Суспільство | 15-04-2021, 12:58 0 92



З початку року триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у попередньому році.



Про хід деклараційної кампанії у 2021 році розповіла Галина Романишин, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області: “Протягом 1 кварталу 2021 року 73 громадян Львівщини задекларували доходи за 2020 рік в сумі більше 1 млн гривень. Сума задекларованих доходів становить 667,4 млн гривень. За результатами декларування мільйонери мають додатково сплатити 37,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 5,9 млн грн військового збору.



Згідно поданих декларацій громадянами-мільйонерами задекларовано в основному такі найбільші види доходів, як: заробітна плата, продаж майна, спадщина, дарування, інвестиційний прибуток, іноземні доходи, оренда майна.



Податкова служба спрямовує свої зусилля на створення максимально зручних умов для декларування громадянами доходів – від надання інформаційних послуг до часткового автозаповнення декларації в Електронному кабінеті”.





