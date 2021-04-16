60 ЮНАКІВ ІЗ ЗАКАРПАТТЯ СТАНУТЬ ПРИКОРДОННИКАМИ Суспільство | 15-04-2021, 13:09 0 89



З 1 квітня 2021 року в Україні розпочалась весняна призовна кампанія, яка триватиме до 30 червня. Тисячі юнаків з усіх куточків нашої країни поїдуть виконувати свій обов’язок до різних військових частин.



На Закарпатті офіцери відділу комплектування Мукачівського та Чопського прикордонних загонів відібрали для подальшого проходження служби у лавах Держприкордонслужби 60 юнаків, які після спеціального курсу підготовки охоронятимуть кордони України.



Майбутнім прикордонникам-строковикам довелось пройти ретельну перевірку, адже для виконання завдань пов’язаних із забезпеченням недоторканості кордону, військовослужбовець повинен бути освіченим, психологічно і фізично витривалим, кмітливим, мужнім тощо.



Попереду у призовників півтора року служби у війську. Провести перших 15 юнаків на навчання у Кінологічному центрі Державної прикордонної служби прийшли заступник начальника Мукачівського прикордонного загону з персоналу полковник Артем Олійник, начальник відділу комплектування полковник Олег Бостан, капелан Мукачівського загону протоієрей Віктор Худяк.



Посадовці розповіли майбутнім військовослужбовцям про престиж та специфіку служби у прикордонному відомстві, переваги військової служби за контрактом, соціальні пільги та гарантії, які їм надає держава. Наостанок капелан Віктор Худяк благословив хлопців на успішну службу.



Слід додати, що наразі в Мукачівському прикордонному загоні тривають заходи зі звільнення строковиків, які були призвані восени 2019 року. Прикордонники з гідністю виконали свій військовий обов'язок, кращих із них нагородили подяками та грамотами. Військовослужбовці зізнаються, що хоча й служба на кордоні була подекуди нелегкою – час промайнув швидко, а отриманий досвід лише загартував їх.







Прес - служба Мукачівського прикордонного загону



