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Податковий борг великих платників західної України зменшився майже на 110 млн грн

Суспільство | 15-04-2021, 13:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 113 113    

За I квартал цього року в Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків податкову заборгованість зменшено майже на 110 млн грн. Крім того, забезпечено надходження до Державного бюджету в рахунок погашення податкового боргу на суму 4 млн. грн. Про це повідомила пресслужба Західного управління.

Водночас упродовж кварталу працівники сектору по роботі з податковим боргом надали адміністративні послуги щодо 752 запитів. Здебільшого це довідки про відсутність заборгованості.

Податківці нагадують, що перевірити наявність податкового боргу можна на сайті Державної податкової служби України у розділі «Переліки» (вкладка «Інформація про суб`єктів господарювання, які мають податковий борг”). Інформація оновлюється щомісяця.

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків також звертає увагу платників податків, що при наявності податкового боргу (недоїмки з єдиного внеску) слід зазначати код виду сплати 140 - надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу (недоїмки з єдиного внеску).

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