16 квітня День європейської логістики Суспільство | 15-04-2021, 13:16 0 89



До кінця року в Кам’янці-Бузькій планують завершити першу чергу будівництва індустріального парку. Про це повідомив заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод у вітальному слові на zoom-конференції до Дня логістики, яку сьомий рік поспіль організовує кафедра маркетингу і логістики Львівської політехніки.Вже сьомий рік поспіль такий захід Україна проводить у межах проєкту Європейського союзу Еразмус+ напряму Jean Monnet Module «Логістика та управління ланцюгами поставок: поширення європейського досвіду». Нинішня конференція стала однією зі 107 заходів, які водночас відбуваються сьогодні по всій Європі. “Я маю досвід роботи в логістиці, ця галузь для мене дуже близька. Всі ми розуміємо, що інтеграція економіки України у європейський простір вимагає швидкого розвитку транспортно-логістичної системи. Ми маємо зберегти й розвинути концепцію транзитного коридору з Європи в Азію та навпаки. І ми на Львівщині це розуміємо. Тому стратегією розвитку до 2027 року передбачено будівництво логістичних транспортних хабів та індустріальних парків. Ці території мають бути оснащені всіма комунікаціями, готові до використання промисловцями різного рівня. Вже маємо всі погодження з Києва і на початку квітня Кабмін затвердив виділення 9,6 млн грн на будівництво Кам’янка-Бузького індустріального парку. До кінця 2021 року тут мають прокласти всі необхідні комунікації. На Мостищині, маю надію, також за кілька років постане “сухий порт”. І ці проєкти є надзвичайно економічно вигідними для нашого регіону”, - наголосив у вітальному слові Юрій Холод.Також заступник голови Львівської обласної ради нагадав, що вже кілька років уряд обіцяє будівництво європейської колії від станції Мостиська до Львівського аеропорту. Ця колія дозволить збільшити та пришвидшити пасажирські перевезення та, надалі, також покращити логістику промислових перевезень. У Державній цільовій програмі розвитку аеропортів на період до 2023 року, яку затвердив Кабінет Міністрів, йдеться про пожвавлення спільного авіаційного простору з Європою. Зокрема, передбачена реконструкція аеродромних та термінальних комплексів регіональних аеропортів в «Борисполі», Одесі, Києві, Запоріжжі, Івано-Франківську, Ужгороді та низці міст України. Також там зазначено, що Львівський аеропорт має залишитися в державній власності. “На жаль, через карантинні обмеження, ринок транспортних перевезень в Україні, як і в усьому світі, переживає кризовий період. Проте якраз тепер ми мусимо працювати спільно - бізнес, влада і наука, бо пандемія не буде вічно, а кожна криза - це є шанс на креатив, нові підходи і пришвидшений розвиток”, - вважає заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.