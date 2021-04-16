Звітуємо за новими формами податкової звітності у квітні Суспільство | 15-04-2021, 13:17 0 227

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформує про зміни щодо форм податкової звітності. Так, Державною податковою службою України оновлене програмне забезпечення і з 1 квітня 2021 року наберуть чинності наступні звітні форми:

F/J0200123 – Податкова декларація з податку на додану вартість

Звітний період – місяць, термін подання – щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем.

F/J0209508 – Декларація акцизного податку

Звітний період – місяць, термін подання – щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем.

J0100919 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для інститутів спільного інвестування)

Звітний період – І квартал, півріччя, три квартали, рік, термін подання – щорічно протягом 60 днів що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

J0100119 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками)

Звітний період – І квартал, півріччя, три квартали, рік, термін подання – щоквартально протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, трьох кварталів; протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

F0100719 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками)

Звітний період – І квартал, півріччя, три квартали, рік, термін подання – щоквартально протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, трьох кварталів; протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

F0103307 – Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи (для третьої групи) – підприємця

Звітний період – І квартал, півріччя, три квартали, рік (подається з 01.04.2021), термін подання – щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу.

F0103405 – Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (для 1-ї, 2-ї групи)

Звітний період – рік, термін подання – щорічно (подається з 01.04.2021).

J/F0215523 – Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

Звітний період – місяць (подається з 01.04.2021), термін подання – щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем.

J/F0215623 – Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування Додаток 1 до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 9 розділу III)

Звітний період – місяць (подається з 01.04.2021), термін подання – щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем.

J/F0217023 – Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Звітний період – місяць (подання), термін подання – до початку перевірки податковим органом.

J/F0500106 – Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску на основі довідника прийнятих/звільнених співробітників

Звітний період – 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал (подається з 01.04.2021), термін подання – щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу.

J/F0215401 – Повідомлення про зміни реквізитів рахунку платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, що відбулись в особи, яка виключена з реєстру платників податку на додану вартість

Звітний період – місяць, термін подання – місяць без терміна подання.

J/F0215923 – ЗАЯВА про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України

Звітний період – місяць, термін подання – щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем.

Тож, уважно слідкуйте за оновленнями програми, щоб вчасно та коректно подати податкову звітність.







