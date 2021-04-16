З 1 квітня — платники податків подають об'єднану звітність з податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та військового збору Суспільство | 15-04-2021, 13:23 0 101

Західне Міжрегіональне управління ДПС про роботі з великими платниками податків нагадує, що з 01.01.2021 року набрав чинності наказ Мінфіну від 05.11.2020 року №670 «Про затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Наказ № 670), яким визначено порядок подання звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).. Наказ № 670 вносить зміни до Порядку від 14 квітня 2015 року № 435 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Виходячи з вищенаведеного з 1 квітня 2021 року змінено порядок подання звітності з єдиного внеску. Звітність подається у складі об’єднаної звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) за основним місцем обліку платника єдиного внеску.

Відповідні зміни прийнято Законами України від 19.09.2019 року № 116-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» (далі – Закон № 116) та № 115-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 115).

Вищезазначеними законами змінено порядок подання звітності про нарахування єдиного внеску, зокрема, передбачено подання звітності про нарахування єдиного внеску в розмірах, визначених відповідно до Закону України від 08.07.2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464), у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України (далі – ПКУ).

Форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок), за якою подається об’єднана звітність, затверджено наказом Мінфіну від 15.12.2020 року № 773 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2015 року № 4» (далі – Наказ № 773).

У Наказі № 773 зазначено, що перший раз Розрахунок подається за I квартал 2021 року. Також він містить інформацію щодо сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу).

Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст.176 ПКУ такий Розрахунок подається податковими агентами та платниками єдиного внеску лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку – фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду.

Отже, за січень, лютий та березень 2021 року щомісячні звіти за старою формою вже не подаються. Платники єдиного внеску звітуватимуть за оновленою об’єднаною формою (відповідно до Наказу № 773) щоквартально.



Звертаємо увагу, що новий розрахунок складається із:

- основної частини (Розділ I Розрахунку «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу», Розділ II Розрахунку «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та на суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців звітного кварталу (крім військовослужбовців строкової військової служби, Розділ IIІ Розрахунку «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів та прийомних батьків в розмірі місяців звітного кварталу»);

- Додатку 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»;

- Додатку 2 «Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку, при усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю»;

- Додатку 3 «Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу»;

- Додатку 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору»;

- Додатку 5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби»;

- Додаток 6 «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства».



