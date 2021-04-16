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На платформі Prozorro.Продажі триває прийом заявок на участь в торгах щодо інституту конвеєробудування
|Суспільство | 15-04-2021, 13:25
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|На платформі Prozorro.Продажі прийом заявок на участь в аукціоні щодо об'єкта ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування». Аукціон відбудеться 30 квітня. Стартова ціна об’єкта 118 тис. грн.
ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування» є єдиним в Україні спеціалізованим проектно-конструкторським інститутом з розробки та проектування транспортних систем, підіймально-транспортного обладнання неперервної дії. Так, в інституті зберігаються проектно-конструкторські документи на більш ніж 30 видів обладнання транспортних систем для механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних та транспортноскладських робіт.
Усі охочі мають змогу зареєструватись до участі і подати свої пропозиції на придбання пакету акцій (944 560 шт.), що становить 72,6920% статутного капіталу.
Стартова ціна об’єкту: 118 070 грн.
Дата проведення аукціону: 30.04.2021 р.
Загальна площа земельних ділянок - 0,5681 га, натомість загальна площа будівель та споруд - 5 378,4 м2.
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