На платформі Prozorro.Продажі триває прийом заявок на участь в торгах щодо інституту конвеєробудування Суспільство | 15-04-2021, 13:25 0 105 На платформі Prozorro.Продажі прийом заявок на участь в аукціоні щодо об'єкта ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування». Аукціон відбудеться 30 квітня. Стартова ціна об’єкта 118 тис. грн.

ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування» є єдиним в Україні спеціалізованим проектно-конструкторським інститутом з розробки та проектування транспортних систем, підіймально-транспортного обладнання неперервної дії. Так, в інституті зберігаються проектно-конструкторські документи на більш ніж 30 видів обладнання транспортних систем для механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних та транспортноскладських робіт.



Усі охочі мають змогу зареєструватись до участі і подати свої пропозиції на придбання пакету акцій (944 560 шт.), що становить 72,6920% статутного капіталу.



Стартова ціна об’єкту: 118 070 грн.



Дата проведення аукціону: 30.04.2021 р.



Загальна площа земельних ділянок - 0,5681 га, натомість загальна площа будівель та споруд - 5 378,4 м2.





