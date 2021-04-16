|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Прокуратура повернула у комунальну власність Львова земельні ділянки вартістю понад 7 млн грн
|Суспільство | 15-04-2021, 18:26
| 0 89
|
Господарським судом задоволено позов органів прокуратури Львівщини про витребування двох земельних ділянок загальною площею 0,1 га вартістю понад 7 млн грн із власності суб’єкта господарювання, а також скасування запису про державну реєстрацію права власності.
Встановлено, що чоловік оформив право приватної власності на земельну ділянку на підставі підроблених документів, а пізніше вніс її у статутний фонд суб’єкта господарювання, який розділив земельну ділянку на дві площею 500 кв м кожна.
Суд погодився з доводами прокурора та прийняв рішення задовольнити позовні вимоги повністю.
На цей час рішення суду виконане, право комунальної власності зареєстроване за Львівською міською радою.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|ПРИКОРДОННИЦІ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПРОВЕЛИ ЗУСТРІЧ З ВИПУСКНИКАМИ БЕРЕГІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ...
|15-04-2021, 18:28
| >>>
|Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до Державного бюджету :...
|15-04-2021, 18:27
| >>>
|Прокуратура повернула у комунальну власність Львова земельні ділянки вартістю понад 7 млн грн...
|15-04-2021, 18:26
| >>>
|На платформі Prozorro.Продажі триває прийом заявок на участь в торгах щодо інституту конвеєробудування...
|15-04-2021, 13:25
| >>>
|З 1 квітня — платники податків подають об'єднану звітність з податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та військового збору...
|15-04-2021, 13:23
| >>>
|Звітуємо за новими формами податкової звітності у квітні...
|15-04-2021, 13:17
| >>>
|16 квітня День європейської логістики...
|15-04-2021, 13:16
| >>>
|