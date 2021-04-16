Прокуратура повернула у комунальну власність Львова земельні ділянки вартістю понад 7 млн грн Суспільство | 15-04-2021, 18:26 0 89



Господарським судом задоволено позов органів прокуратури Львівщини про витребування двох земельних ділянок загальною площею 0,1 га вартістю понад 7 млн грн із власності суб’єкта господарювання, а також скасування запису про державну реєстрацію права власності.



Встановлено, що чоловік оформив право приватної власності на земельну ділянку на підставі підроблених документів, а пізніше вніс її у статутний фонд суб’єкта господарювання, який розділив земельну ділянку на дві площею 500 кв м кожна.



Суд погодився з доводами прокурора та прийняв рішення задовольнити позовні вимоги повністю.



На цей час рішення суду виконане, право комунальної власності зареєстроване за Львівською міською радою.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури