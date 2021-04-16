Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до Державного бюджету : Суспільство | 15-04-2021, 18:27 0 95



«Протягом першого кварталу 2021 року збір податків до Державного бюджету України склав майже 4,4 мільярда гривень, що на 625 млн. грн. більше у порівнянні з минулим роком.



Збір ПДВ склав 1,6 млрд. грн., ПДФО – 0,8 млрд. грн.



До Держбюджету поступило 260 млн. грн. військового збору, 500 млн. грн. рентних платежів.



Надходження єдиного соціального внеску склали 3,7 млрд. грн. (+310 млн. грн.)»