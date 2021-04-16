ПРИКОРДОННИЦІ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПРОВЕЛИ ЗУСТРІЧ З ВИПУСКНИКАМИ БЕРЕГІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ Суспільство | 15-04-2021, 18:28 0 82



Офіцери відділу комплектування Мукачівського прикордонного загону зустрілися з випускниками Берегівського медичного коледжу з метою проведення профорієнтаційних заходів.



Вже невдовзі перед вихованцями коледжу постане питання пошуку роботи. Отож головним питанням, яке цікавило медиків –наявність вакантних посад у прикордонних підрозділах.



Фахівці з добору персоналу для Держприкордонслужби радо повідомили студентам, що вільні посади є. Зокрема посади фельдшерів прикордонних підрозділів «Лужанка», «Ділове», «Тячів», «Солотвино», «Грушево», «Заболоття», «Ракош», «Дюла», «Велика Паладь» та «Великий Бичків». На вказані посади на умовах військової служби за контрактом приймаються чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, які мають відповідну медичну освіту («Лікувальна справа» , «Фельдшер»).



Заступниця начальника відділу комплектування, старший лейтенант Олена Шевченко зауважила, що підписання контракту з Держприкордонслужбою - це не тільки крок в напрямку обрання престижної професії, але й стабільність та впевненість у завтрашньому дні, кар’єрне зростання, соціальні пільги та гарантії, а головне можливість жити та працювати в Україні, можливість допомагати батькам, бачити, як ростуть твої діти, робити свій внесок у розвиток своєї, а не чужої країни.



Наостанок старший офіцер відділу комплектування лейтенант Емілія Швед розповіла про умови прийому на військову службу за контрактом та наголосила, що для юнаків це прекрасна альтернатива проходженню строкової служби, тобто звільнення від строкової служби та можливість проходження служби за контрактом лише в межах Закарпатської області з отриманням заробітної плати від 10,5 тисяч гривень, одноразової підйомної грошової допомоги у розмірі 20 тисяч гривень, щорічної матеріальної виплати на оздоровлення у розмірі більш ніж 10 тисяч гривень та інші обов’язкові виплати. Військовослужбовців першого контракту (три роки) не залучають до проведення операції Об’єднаних сил на сході України.



Детальніше з умовами прийому можна ознайомитись зателефонувавши за номерами: 0313121261, 0965885843, 0666896132 або звернутись за адресою: місто Мукачево, вулиця Недецеї 45.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону