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10 000 доларів США за сприяння у проведенні перевірки дотримання антимонопольного законодавства: затримано високопосадовця облдержадміністрації

Суспільство | 16-04-2021, 12:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 60 60    
10 000 доларів США за сприяння у проведенні перевірки дотримання антимонопольного законодавства: затримано високопосадовця облдержадміністрації


За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затримано заступника начальника одного із управлінь Київської обласної державної адміністрації під час одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.369-2 КК України).

За даними слідства, посадовець, будучи колишнім працівником Антимонопольного комітету України, вимагав неправомірну вигоду від підприємця в сумі 10 тис доларів США. Натомість він мав вплинути на службову особу Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України задля сприяння під час проведення перевірки суб’єкта господарської діяльності щодо дотримання антимонопольного законодавства.


Затримали чоловіка у порядку ст.208 КПК України після одержання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі йому повідомлено про підозру, вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід - Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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