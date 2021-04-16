Виконавчий комітет погодив інвестиційну програму ЛМКП «Львівводоканал» на 2021 рік Суспільство | 16-04-2021, 13:00 0 102 Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення «Про погодження інвестиційної програми ЛМКП «Львівводоканал» на 2021 рік». Далі «Львівводоканал» має подати інвестиційну програму на схвалення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.



За інформацією ЛМКП «Львівводоканал», загальна сума коштів, на яку планується інвестиційна програма 2021 року складає 69 648,36 тис. грн.



Перелік інвестиційних заходів, які планується профінансувати з амортизаційних витрат та прибутку :



Реконструкція магістрального водогону від ВНС «Винники» до ВНС «Кривчиці» на суму 9300,40 тис. грн.

Реконструкція ділянок магістрального водогону від ВНС «Винники» до ВНС «Довга» на суму 5285,99 тис. грн.

Створення геоінформаційної системи мереж водопостачання та водовідведення ЛМКП «Львівводоканал» на суму 2842,76 тис. грн.

Реконструкція КНС-7 по вул. Пластова,7 у м. Львові на суму 4731,21 тис. грн.

Реконструкція напірних колекторів діаметром 500 мм на ділянці від КНС-5 у м. Львові по вул. Хуторівка -Бережанська до камери-гасія по вул. Угорська на суму 13000,00 тис. грн та ін.

