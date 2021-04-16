«Ми підтримуємо Україну», - тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін Суспільство | 16-04-2021, 13:01 0 70 Америка готова й надалі співпрацювати з Україною та підтримувати її в антикорупційних зусиллях. Про це під час брифінгу у Львові сказала тимчасово повірена у справах США в Україні пані Крістіна Квін. Водночас мер Львова Андрій Садовий наголосив, що дуже важливим є те, що Америка підтримує Україну у час, коли російські війська скупчуються на українському кордоні.



«Ми підтримуємо Україну. І для нашої загальної підтримки для України ми не висуваємо вимог. Але ми продовжуємо нашу співпрацю, спрямовану в зусиллях побороти корупцію – в атикорупційній реформі. І чимало насправді було зроблено останніми роками. А зараз наш головний фокус уваги – це реформа судочинства», - сказала тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.



За словами мера Львова Андрія Садового, під час сьогоднішньої зустрічі з тимчасово повіреною у справах США в Україні говорили про ситуацію у Львові, про позитивні приклади міста Львова в прозорості, в залученні інвестицій тощо.



«Те, що в такий складний час, коли російські війська на нашому кордоні, Америка є з нами, – це дуже важливо.



Ми, власне, сьогодні говорили про ситуацію у Львові, про позитивні приклади міста Львова в прозорості, в залученні інвестицій. Адже нам дуже важливо мати підтримку США і з точки зору залучення в економіку міста і країни, і з точки зору переймання позитивних прикладів, і з точки зору боротьби з корупцією, і з точки зору цікавих досвідів, бо є багато питань, де Америка лідирує. І чим більше буде Америки в Україні і у Львові, тим більше безпеки буде для мешканців і Львова і України.



В нас є дуже багато ідей. Ми запропонували, щоби була розглянута можливість відкриття у Львові Генерального консульства Америки. Домовились, що, можливо, почнемо з Американського дому. Можливо, деякі американські компанії відкриють свої офіси у Львові. Це теж дуже важливо для нас.



Ну, і тепер, фактично, друзі-американці мають тут, у Львові, власне дерево», - сказав Андрій Садовий.



Довідка

Крістіна Квін прибула до Посольства США в Україні у травні 2019 року. З 2016 р. до квітня 2019 р. працювала на посаді виконувача обов’язків заступника голови Місії/ міністра-радника з економічних питань у Посольстві США в Парижі. До того вона також працювала на посаді виконувача обов’язків заступника голови Місії та радника з економічних питань у Посольстві США в Бангкоку, Таїланд; радника з економічних питань у Посольстві США в Лондоні; директора з питань Європейського Союзу, України та Білорусі в Раді національної безпеки у виконавчому апараті Президента. Крістіна Квін, окрім того, працювала в Місії США в Європейському Союзі в Брюсселі, Бельгії; у Посольстві США в Манілі, на Філіппінах. У Державному департаменті США у Вашингтоні, окрузі Колумбія, вона працювала над питаннями стосунків із Європейським Союзом та двосторонніх відносин зі Словенією.



Крістіна Квін народилася й виросла в Каліфорнії, має ступінь бакалавра з політології, який отримала у Західному коледжі та ступінь магістра зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США.



