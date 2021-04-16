Ефект від роботи Галицької митниці Держмитслужби в напрямі протидії митним правопорушенням - понад 80 млн грн. Суспільство | 16-04-2021, 15:18 0 30



З метою недопущення ухилення від сплати митних платежів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, максимального використання можливих резервів для виконання планових завдань щодо забезпечення надходжень до бюджету Галицькою митницею Держмитслужби вживаються комплекс заходів з посилення контролю за незаконним переміщенням товарів через митний кордон України.

Так, протягом І кварталу 2021 року митниця скерувала до суду 443 адміністративних справи на суму 45,5 млн гривень.

Суд ухвалив постанови про накладення адміністративних стягнень щодо 502 справ (деякі справи скерували у 2020 році). Зокрема застосовано конфіскацію товарів на загальну суму понад 41 млн гривень та накладено штрафів на загальну суму 40,4 млн гривень.

Безпосередньо Галицька митниця протягом звітного періоду розглянула 114 справ про порушення митних правил, за результатами розгляду яких до порушників застосовано штрафні санкції у сумі 1,16 млн гривень.

До органів Державної виконавчої служби передано конфіскованих за рішенням суду предметів правопорушень на суму 2,3 млн гривень. Станом на 01.04.2021 року від їх реалізації до Держбюджету скеровано майже 1,34 млн гривень.



