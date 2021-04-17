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Працівники обласного комунального підприємства "Галсільліс" разом з волонтерами висадять 2 мільйони саджанців дерев.

Суспільство | 16-04-2021, 16:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 93 93    


Незважаючи на цьогорічні несприятливі погодні умови, станом на початок квітня на 80 га лісів посаджено 800 тисяч саджанців: дуба звичайного, бука лісового, сосни звичайної, ялиці білої, ялини європейської, модрини та інших.

На 40 гектарах проведено доповнення лісу новими саджанцями.

Аналіз територій висадок дерев працівниками підприємства здійснюється щороку. В місцях вимерзання рослин, або після літньої посухи, лісові культури висаджують знову.

В.о. генерального директора ОКС ЛГП «Галсільліс» Іван Підгородецький зазначив, що у зв’язку з погодними умовами дочірні підприємства, які розташовані в гірській частині області, а саме: Сколівське, Славське та Турківське, лише розпочинають роботи з лісовідновлення.

«До кінця весняної лісокультурної кампанії планується висадка ще 1 мільйона лісових культур на 126 гектарах лісів Львівщини", - повідомив Іван Підгорецький.
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