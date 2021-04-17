Працівники обласного комунального підприємства "Галсільліс" разом з волонтерами висадять 2 мільйони саджанців дерев. Суспільство | 16-04-2021, 16:50 0 93



Незважаючи на цьогорічні несприятливі погодні умови, станом на початок квітня на 80 га лісів посаджено 800 тисяч саджанців: дуба звичайного, бука лісового, сосни звичайної, ялиці білої, ялини європейської, модрини та інших.



На 40 гектарах проведено доповнення лісу новими саджанцями.



Аналіз територій висадок дерев працівниками підприємства здійснюється щороку. В місцях вимерзання рослин, або після літньої посухи, лісові культури висаджують знову.



В.о. генерального директора ОКС ЛГП «Галсільліс» Іван Підгородецький зазначив, що у зв’язку з погодними умовами дочірні підприємства, які розташовані в гірській частині області, а саме: Сколівське, Славське та Турківське, лише розпочинають роботи з лісовідновлення.



«До кінця весняної лісокультурної кампанії планується висадка ще 1 мільйона лісових культур на 126 гектарах лісів Львівщини", - повідомив Іван Підгорецький.