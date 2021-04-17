|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Працівники обласного комунального підприємства "Галсільліс" разом з волонтерами висадять 2 мільйони саджанців дерев.
|Суспільство | 16-04-2021, 16:50
| 0 93
|
Незважаючи на цьогорічні несприятливі погодні умови, станом на початок квітня на 80 га лісів посаджено 800 тисяч саджанців: дуба звичайного, бука лісового, сосни звичайної, ялиці білої, ялини європейської, модрини та інших.
На 40 гектарах проведено доповнення лісу новими саджанцями.
Аналіз територій висадок дерев працівниками підприємства здійснюється щороку. В місцях вимерзання рослин, або після літньої посухи, лісові культури висаджують знову.
В.о. генерального директора ОКС ЛГП «Галсільліс» Іван Підгородецький зазначив, що у зв’язку з погодними умовами дочірні підприємства, які розташовані в гірській частині області, а саме: Сколівське, Славське та Турківське, лише розпочинають роботи з лісовідновлення.
«До кінця весняної лісокультурної кампанії планується висадка ще 1 мільйона лісових культур на 126 гектарах лісів Львівщини", - повідомив Іван Підгорецький.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Працівники обласного комунального підприємства "Галсільліс" разом з волонтерами висадять 2 мільйони саджанців дерев....
|16-04-2021, 16:50
| >>>
|Ефект від роботи Галицької митниці Держмитслужби в напрямі протидії митним правопорушенням - понад 80 млн грн....
|16-04-2021, 15:18
| >>>
|«Ми підтримуємо Україну», - тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін...
|16-04-2021, 13:01
| >>>
|Виконавчий комітет погодив інвестиційну програму ЛМКП «Львівводоканал» на 2021 рік...
|16-04-2021, 13:00
| >>>
|10 000 доларів США за сприяння у проведенні перевірки дотримання антимонопольного законодавства: затримано високопосадовця облдержадміністрації...
|16-04-2021, 12:56
| >>>
|Переваги використання програмних РРО...
|16-04-2021, 12:46
| >>>
|У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ПОДОРОЖНІ, АБИ УНИКНУТИ САМОІЗОЛЯЦІЮ, ПРОДОВЖУЮТЬ ПРОПОНУВАТИ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАРІ...
|16-04-2021, 11:53
| >>>
|