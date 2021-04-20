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У багатоповерхівці Києва обвалилися балкони
|Суспільство | 19-04-2021, 10:12
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|У 9-поверхівці на вулиці Половецькій у Шевченківському районі столиці на 7 поверсі обвалився балкон, зачепивши балкони нижніх поверхів.
Джерело: ДСНС, КМДА
Деталі: У 9-поверховому житловому будинку на 7-му поверсі сталося руйнування елементів балкону, які зачепили балкони 6-го та частково 5-го поверхів.
Двір будинку огороджено, вирішується питання щодо демонтажу обвислих конструкцій.
На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу ГУ ДСНС України у м. Києві.
Жертв і постраждалих немає.
Причина виникнення ситуації наразі встановлюється.
Нагадаємо: В Одесі на початку березня обвалилася частина будинку-пам’ятки архітектури – буквально перед цим із того будинку і подвір’я поряд відселили 16 жителів з дев’яти квартир.
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