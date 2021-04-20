У багатоповерхівці Києва обвалилися балкони Суспільство | 19-04-2021, 10:12 0 120 У 9-поверхівці на вулиці Половецькій у Шевченківському районі столиці на 7 поверсі обвалився балкон, зачепивши балкони нижніх поверхів.



Джерело: ДСНС, КМДА



Деталі: У 9-поверховому житловому будинку на 7-му поверсі сталося руйнування елементів балкону, які зачепили балкони 6-го та частково 5-го поверхів.



Двір будинку огороджено, вирішується питання щодо демонтажу обвислих конструкцій.



На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу ГУ ДСНС України у м. Києві.



Жертв і постраждалих немає.



Причина виникнення ситуації наразі встановлюється.



Нагадаємо: В Одесі на початку березня обвалилася частина будинку-пам’ятки архітектури – буквально перед цим із того будинку і подвір’я поряд відселили 16 жителів з дев’яти квартир.