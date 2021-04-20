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У Британії влаштовують концерт на 5 тисяч осіб без масок і дотримання дистанції
|Суспільство | 19-04-2021, 10:13
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|У Ліверпулі влаштують пілотний захід – концерт на 5 тисяч осіб із тестуванням на коронавірус, проте без дотримання карантинних обмежень.
Джерело: DW, The Guardian
Деталі: У Ліверпулі 2 травня відбудеться музичний концерт за участі п'яти тисяч глядачів без масок та дотримання між ними дистанції.
Цей захід за участі рок-гурту Blossoms є частиною пілотного проєкту британського уряду.
Глядачі повинні будуть зробити тест на коронавірус до та після концерту, але під час нього перебуватимуть без масок і без дотримання дистанції.
Проте існують і певні обмеження: на концерт не зможуть потрапити вагітні чи люди із вразливим здоров’ям.
За словами міністра культури Великобританії Олівера Даудена, тестування на коронавірус є ключовим для відновлення проведення масових заходів.
Своєю чергою, міністр охорони здоров'я Великобританії Метью Генкок заявив, що результати пілотного проєкту відіграють важливу роль у концепції безпеки.
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