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У Техасі сталася смертельна стрілянина – третя за два дні
|Суспільство | 19-04-2021, 10:15
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|У місті Остін штату Техас троє людей загинули на місці подій через стрілянину.
Джерело: Поліція Техасу, цитує Голос Америки
Деталі: Поліція повідомляє, що там і досі діє "активний стрілець". Місцевим жителям наказано не виходити на вулицю та уникати небезпечного району.
Очевидці викладають у мережу відео з місця подій, де видно значне скупчення автомобілів поліції та карет "швидкої".
Ще випадки стрілянини із жертвами сталися у США. У Вісконсині розшукують підозрюваного, який почав стріляти у місцевій таверні, внаслідок чого троє людей загинуло й двоє дістали поранення.
А у торгівельному центрі в Небрасці від куль загинув чоловік, жінка отримала поранення. Це вже другий випадок стрілянини в цьому торгівельному центрі з березня.
Нагадаємо: На фабриці з виробництва шаф Kent Moore Cabinets у Браяні, штат Техас (США), сталася стрілянина: одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.
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