|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
COVID-19 у світі: змінилася трійка лідерів за кількістю нових випадків
|Суспільство | 19-04-2021, 10:17
| 0 153
|
|За минулу добу у світі діагностували майже 707 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Туреччині та США, Україна займає 12 місце у світі, 5 в Європі.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 275 тисяч нових інфікувань, у Туреччині – майже 56 тисяч, у США – понад 43 тисячі випадків.
Окрім того, майже 43 тисячі хворих зареєстрували у Бразилії, а у Франції – понад 29 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран і Колумбія.
Україна серед країн світу займає 12 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.
Померли за добу 9 323 осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 120 524 398 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 3 032 638 смертей від COVID-19.
Передісторія:
Протягом суботи, 17 квітня, в Україні виявили ще 10 282 випадки Covid, хвороба забрала життя 250 людей.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|УКРАЇНКУ, ЯКУ РОЗШУКУВАЛИ ЗА ТРЬОМА СТАТТЯМИ ККУ, ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВДРУГЕ...
|20-04-2021, 00:33
| >>>
|Абітурієнти, щоб стати офіцерами-прикордонниками, можуть вступати в ВУЗи інших військових формувань України...
|19-04-2021, 17:59
| >>>
|Деклараційна кампанія 2021: надаєте нерухомість в оренду – задекларуйте дохід!...
|19-04-2021, 14:30
| >>>
|«НЕ ХАБАРЕМ ТАК ПІДРОБКОЮ». ПОДОРОЖУЮЧІ В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ КОРДОН НАМАГАЮТЬСЯ НЕХТУВАТИ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИМИ ЗАХОДАМИ...
|19-04-2021, 14:28
| >>>
|Галина Романишин, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області, про хід деклараційної кампанії у 2021 році...
|19-04-2021, 14:23
| >>>
|Понад 700 кв м стихійного сміттєзвалища у Трускавці: встановлюють причетних...
|19-04-2021, 14:14
| >>>
|COVID в Україні забрав життя вже 40 тисяч осіб...
|19-04-2021, 10:22
| >>>
|