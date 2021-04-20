COVID-19 у світі: змінилася трійка лідерів за кількістю нових випадків Суспільство | 19-04-2021, 10:17 0 153 За минулу добу у світі діагностували майже 707 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Туреччині та США, Україна займає 12 місце у світі, 5 в Європі.





Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 275 тисяч нових інфікувань, у Туреччині – майже 56 тисяч, у США – понад 43 тисячі випадків.



Окрім того, майже 43 тисячі хворих зареєстрували у Бразилії, а у Франції – понад 29 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран і Колумбія.



Україна серед країн світу займає 12 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.





Померли за добу 9 323 осіб, у яких підтвердили коронавірус.



За весь час пандемії вилікувались від недуги 120 524 398 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.



З початку пандемії підтверджено 3 032 638 смертей від COVID-19.



Передісторія:



Протягом суботи, 17 квітня, в Україні виявили ще 10 282 випадки Covid, хвороба забрала життя 250 людей.