|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У Єгипті потяг зійшов з рейок, 11 загиблих
|Суспільство | 19-04-2021, 10:18
| 0 132
|
|У Єгипті, північніше Каїру, щонайменше 11 людей загинули та 98 постраждали через те, що 4 вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок.
Джерело: Mail Online з посиланням на заяву влади Єгипту
Деталі: Потяг прямував до міста Дельта Нілу Мансура зі столиці Єгипту, коли 4 вагони зійшли з рейок.
Міністерство охорони здоров'я підтверджує, що щонайменше 11 людей загинули, а 98 постраждали, отримавши різні травми.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|УКРАЇНКУ, ЯКУ РОЗШУКУВАЛИ ЗА ТРЬОМА СТАТТЯМИ ККУ, ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВДРУГЕ...
|20-04-2021, 00:33
| >>>
|Абітурієнти, щоб стати офіцерами-прикордонниками, можуть вступати в ВУЗи інших військових формувань України...
|19-04-2021, 17:59
| >>>
|Деклараційна кампанія 2021: надаєте нерухомість в оренду – задекларуйте дохід!...
|19-04-2021, 14:30
| >>>
|«НЕ ХАБАРЕМ ТАК ПІДРОБКОЮ». ПОДОРОЖУЮЧІ В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ КОРДОН НАМАГАЮТЬСЯ НЕХТУВАТИ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИМИ ЗАХОДАМИ...
|19-04-2021, 14:28
| >>>
|Галина Романишин, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області, про хід деклараційної кампанії у 2021 році...
|19-04-2021, 14:23
| >>>
|Понад 700 кв м стихійного сміттєзвалища у Трускавці: встановлюють причетних...
|19-04-2021, 14:14
| >>>
|COVID в Україні забрав життя вже 40 тисяч осіб...
|19-04-2021, 10:22
| >>>
|