У Єгипті потяг зійшов з рейок, 11 загиблих Суспільство | 19-04-2021, 10:18 0 132 У Єгипті, північніше Каїру, щонайменше 11 людей загинули та 98 постраждали через те, що 4 вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок.



Джерело: Mail Online з посиланням на заяву влади Єгипту



Деталі: Потяг прямував до міста Дельта Нілу Мансура зі столиці Єгипту, коли 4 вагони зійшли з рейок.



Міністерство охорони здоров'я підтверджує, що щонайменше 11 людей загинули, а 98 постраждали, отримавши різні травми.