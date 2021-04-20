COVID в Україні забрав життя вже 40 тисяч осіб Суспільство | 19-04-2021, 10:22 0 137 У неділю 18 квітня в Україні зафіксували 6 506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 387 хворих, померли 214 пацієнтів, одужали 5 598 осіб.



Джерело :статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова



Деталі: За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 953 016 осіб, з них одужали 1 487 677 осіб, померли 40 000 хворих.



За минулу добу найбільше випадків захворювання зареєстрували у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).



Серед нових хворих – 253 дитини та 98 медпрацівників.





Тестувань у цю неділю зробили 27 488: методом ПЛР – 15 811, методом ІФА – 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 640.