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COVID в Україні забрав життя вже 40 тисяч осіб
|Суспільство | 19-04-2021, 10:22
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|У неділю 18 квітня в Україні зафіксували 6 506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 387 хворих, померли 214 пацієнтів, одужали 5 598 осіб.
Джерело :статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова
Деталі: За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 953 016 осіб, з них одужали 1 487 677 осіб, померли 40 000 хворих.
За минулу добу найбільше випадків захворювання зареєстрували у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).
Серед нових хворих – 253 дитини та 98 медпрацівників.
Тестувань у цю неділю зробили 27 488: методом ПЛР – 15 811, методом ІФА – 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 640.
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