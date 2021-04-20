Понад 700 кв м стихійного сміттєзвалища у Трускавці: встановлюють причетних Суспільство | 19-04-2021, 14:14 0 148



За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури у межах кримінального провадження за фактом забруднення земель (ч.1 ст.239 КК України) проведено обшуки на земельній ділянці на вулиці Суховоля, 67 у Трускавці.



Встановлено, що площа забруднення побутовими відходами становить 728 кв м. Спеціалістами відібрані взірці ґрунту для здійснення дослідження на предмет забруднення земель.



Окрім цього, вилучили використаний медичний матеріал, зокрема, системи для крапельниць, шприци, пробірки.



Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи, причетні до вказаної протиправної діяльності.



Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №2 Дрогобицького районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.







Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури