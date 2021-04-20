Понад 700 кв м стихійного сміттєзвалища у Трускавці: встановлюють причетних...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 20/04/2021 УКРАЇНКУ, ЯКУ РОЗШУКУВАЛИ ЗА ТРЬОМА СТАТТЯМИ ККУ, ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВДРУГЕ...>> Львівщина отримала 10 карет швидкої допомоги від Національної служби здоров'я України...>> Абітурієнти, щоб стати офіцерами-прикордонниками, можуть вступати в ВУЗи інших військових формувань України...>> Ситуація в Соснівському ліцеї викликає стурбованість у комісії, – Іванна Герус...>> На вихідних у Львові висадили дерева у межах акції «Озеленення планети»...>> Вчора у Львові трапилось ще одне отруєння чадним газом...>> Синоптики застерігають про погану видимість через туман...>> Палац Хоткевича запрошує на онлайн-концерт «Зроби cOver Хоткевича!»...>> Рада Церков Львова надала рекомендації щодо святкування Вербної неділі та Великодня...>> Дитяча дорадча рада запрошує на онлайн-зустріч «В які організації може вступити активний підліток?»...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
В середній школі в США сталася стрілянина, є загиблий...
13-04-2021, 08:26  >>> 
Студент та школяр забили безпритульних до смерті: суд виніс вирок у резонансній справі...
09-04-2021, 18:02  >>> 
У Нігерії бойовики штурмували тюрму, втекли майже 2 тисячі в’язнів...
06-04-2021, 09:21  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Через поширення коронавірусу в Канаді закривають кордони найбільші провінції...
19-04-2021, 01:47  >>> 
У Штатах понад 50% дорослого населення щепили від COVID-19 першою дозою...
19-04-2021, 01:46  >>> 
Київщина почала вакцинацію препаратом Pfizer: кого щеплюють першими...
19-04-2021, 01:45  >>> 

Понад 700 кв м стихійного сміттєзвалища у Трускавці: встановлюють причетних

Суспільство | 19-04-2021, 14:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 148 148    


За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури у межах кримінального провадження за фактом забруднення земель (ч.1 ст.239 КК України) проведено обшуки на земельній ділянці на вулиці Суховоля, 67 у Трускавці.

Встановлено, що площа забруднення побутовими відходами становить 728 кв м. Спеціалістами відібрані взірці ґрунту для здійснення дослідження на предмет забруднення земель.

Окрім цього, вилучили використаний медичний матеріал, зокрема, системи для крапельниць, шприци, пробірки.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи, причетні до вказаної протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №2 Дрогобицького районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури
   Новини по темі: Суспільство
УКРАЇНКУ, ЯКУ РОЗШУКУВАЛИ ЗА ТРЬОМА СТАТТЯМИ ККУ, ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВДРУГЕ...
20-04-2021, 00:33  >>> 
Абітурієнти, щоб стати офіцерами-прикордонниками, можуть вступати в ВУЗи інших військових формувань України...
19-04-2021, 17:59  >>> 
Деклараційна кампанія 2021: надаєте нерухомість в оренду – задекларуйте дохід!...
19-04-2021, 14:30  >>> 
«НЕ ХАБАРЕМ ТАК ПІДРОБКОЮ». ПОДОРОЖУЮЧІ В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ КОРДОН НАМАГАЮТЬСЯ НЕХТУВАТИ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИМИ ЗАХОДАМИ...
19-04-2021, 14:28  >>> 
Галина Романишин, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області, про хід деклараційної кампанії у 2021 році...
19-04-2021, 14:23  >>> 
Понад 700 кв м стихійного сміттєзвалища у Трускавці: встановлюють причетних...
19-04-2021, 14:14  >>> 
COVID в Україні забрав життя вже 40 тисяч осіб...
19-04-2021, 10:22  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі та ночі: ситуація у Криму, загострення відносин РФ і Чехії...
19-04-2021, 10:20  >>> 
Головні новини четверга і ночі: НС у США через Росію, “особливий режим” на Великдень...
16-04-2021, 09:55  >>> 
Головні новини середи і ночі: продовження карантину в Києві, можливі цілі російської армії...
15-04-2021, 09:35  >>> 
   ПолітикаПолітика
Низка партнерів готові надати Україні конкретну військово-технічну допомогу – Кулеба...
16-04-2021, 10:02  >>> 
У Франції заборонили секс з дітьми віком до 15 років...
16-04-2021, 09:49  >>> 
Меркель і Трюдо обговорили концентрацію військ РФ біля українського кордону...
16-04-2021, 09:48  >>> 
   Діловий світДіловий світ
NASA вдруге відкладає перший політ вертольота на Марсі...
14-04-2021, 08:20  >>> 
Нові акценти: Компанії Mastercard та Visa підтримали звернення ПриватБанк, Ощадбанк і Райффайзен Банк Аваль щодо врегулювання питання розміру комісії інтерчейндж та за еквайринг...
13-04-2021, 10:30  >>> 
У роботі Facebook та Instagram стався збій...
09-04-2021, 09:00  >>> 
   СуспільствоСуспільство
УКРАЇНКУ, ЯКУ РОЗШУКУВАЛИ ЗА ТРЬОМА СТАТТЯМИ ККУ, ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВДРУГЕ...
20-04-2021, 00:33  >>> 
Абітурієнти, щоб стати офіцерами-прикордонниками, можуть вступати в ВУЗи інших військових формувань України...
19-04-2021, 17:59  >>> 
Деклараційна кампанія 2021: надаєте нерухомість в оренду – задекларуйте дохід!...
19-04-2021, 14:30  >>> 
   ВладаВлада
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
   КультураКультура
Музей «Територія Терору» створить унікальну онлайн-платформу, де розповість історії людей, які втратили дитинство через післявоєнні репресії...
16-04-2021, 15:37  >>> 
Призначили тимчасову директорку Українського культурного фонду...
01-04-2021, 09:11  >>> 
Помер відомий піаніст, володар 23 "Греммі" Чик Коріа...
12-02-2021, 08:37  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
00:33 УКРАЇНКУ, ЯКУ РОЗШУКУВАЛИ ЗА ТРЬОМА СТАТТЯМИ ККУ, ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВДРУГЕ
18:00 Львівщина отримала 10 карет швидкої допомоги від Національної служби здоров'я України
17:59 Абітурієнти, щоб стати офіцерами-прикордонниками, можуть вступати в ВУЗи інших військових формувань України
17:58 Ситуація в Соснівському ліцеї викликає стурбованість у комісії, – Іванна Герус
17:54 На вихідних у Львові висадили дерева у межах акції «Озеленення планети»
17:52 Вчора у Львові трапилось ще одне отруєння чадним газом
17:49 Синоптики застерігають про погану видимість через туман
17:49 Палац Хоткевича запрошує на онлайн-концерт «Зроби cOver Хоткевича!»
17:48 Рада Церков Львова надала рекомендації щодо святкування Вербної неділі та Великодня
17:45 Дитяча дорадча рада запрошує на онлайн-зустріч «В які організації може вступити активний підліток?»

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования