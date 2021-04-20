Галина Романишин, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області, про хід деклараційної кампанії у 2021 році Суспільство | 19-04-2021, 14:23 0 104



Так, протягом 1 кварталу 2021 року до податкових органів області всього подано 7 160 декларацій за 2020 рік та задекларовано доходи на суму 1 507,2 млн гривень.



Громадянами, які зобов’язані задекларувати доходи подано 1 540 декларацій. Сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб становить 46,5 млн грн та з військового збору 8,7 млн гривень.



Найбільшу кількість поданих декларацій про майновий стан і доходи складають:



- 1003 декларації - дохід у вигляді спадщини - сума задекларованого доходу 208,0 млн гривень. До сплати ПДФО в сумі 10,0 млн грн та військовий збір в сумі 2,9 млн гривень;



- 223 декларації - дохід від продажу рухомого та нерухомого майна - 358,9 млн гривень; ПДФО в сумі 0,5 млн грн. та військовий збір в сумі 0,1 млн гривень;



- 26 декларацій –інвестиційний дохід – 73,0 млн гривень; ПДФО в сумі 4,4 млн грн та військовий збір в сумі 0,4 млн гривень;



- 52 декларації - іноземні доходи – 347,8 млн гривень; ПДФО в сумі 31,9 млн грн та військовий збір в сумі 5,2 млн гривень.



Громадянами, які згідно з законодавством мають право на отримання податкової знижки подано 5 060 декларацій. До повернення з бюджету внаслідок використання права на податкову знижку підлягає – 16,3 млн гривень.



