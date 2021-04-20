«НЕ ХАБАРЕМ ТАК ПІДРОБКОЮ». ПОДОРОЖУЮЧІ В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ КОРДОН НАМАГАЮТЬСЯ НЕХТУВАТИ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИМИ ЗАХОДАМИ Суспільство | 19-04-2021, 14:28 0 117

На Закарпатті прикордонники продовжують фіксувати спроби надання неправомірної винагороди за можливість потрапити в Україну не встановлюючи додаток «Вдома» та без надання ПЛР-тесту. За минулий тиждень військовослужбовцям Мукачівського прикордонного загону сім разів пропонували хабарі через небажання виконувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Загальна сума хабарів склала 11 000 форинтів, 700 гривень, 500 чеських крон та 20 євро. В усіх випадках на протизаконні пропозиції громадян прикордонники відповідали категоричними відмовами, вкотре засвідчивши нульову толерантність до корупції.



Ймовірно, розуміючи, що «відкупитися» на кордоні не вдасться, подорожуючі вдаються до використання підроблених ПЛР-тестів. Так, впродовж минулого тижня під час перевірки документів у громадян, які в’їжджають в Україну, прикордонники двічі виявляли підроблені довідки про проходження ПЛР-тестування, нібито видані однією з відомих у Закарпатській області лабораторій.



Про виявлення ознак кримінальних правопорушень передбачених ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» та ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» прикордонники повідомили співробітників Нацполіції. Закликаємо подорожуючих не нехтувати власною безпекою та безпекою оточуючих, дотримуватися протиепідемічних заходів, адже тільки суворе виконання рекомендацій лікарів дозволить уникнути нових загострень епідемічної ситуації!!!







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону