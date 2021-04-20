Абітурієнти, щоб стати офіцерами-прикордонниками, можуть вступати в ВУЗи інших військових формувань України Суспільство | 19-04-2021, 17:59 0 114



Державна прикордонна служба України запрошує молодь – громадян України до вступу за вузькопрофільними спеціальностями в вищі військові навчальні заклади інших військових формувань України для потреб Держприкордонслужби.



Взяти участь у відборі за окремим конкурсом можна у наступних навчальних закладах:



В м. Київ:



Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка http://mil.univ.kiev.ua/



Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут http://www.viti.edu.ua/ .



Кафедра військової підготовки НАУ Національного авіаційного університету http://kvp.nau.edu.ua/.



НУБІП / NULES Національний університет біоресурсів і природокористування (кафедра військової підготовки) https://nubip.edu.ua/









У м. Житомир – Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова https://www.zvir.zt.ua/



У м. Львів – Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://www.asv.gov.ua/



У м. Одеса – Військова академія м.Одеса http://vaodesa.mil.gov.ua/ та Національний університет «Одеська морська академія» http://www.onma.edu.ua/



У м. Харків – Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» http://vitv.kh.ua/, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (військово-юридичний факультет) http://nlu.edu.ua/ та Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба http://www.hups.mil.gov.ua/



Інформацію щодо переліку спеціальностей, кількості місць для потреб Держприкордонслужби, а також задати інші питання можливо у наших підрозділах комплектування https://dpsu.gov.ua/ua/kudi-zvertitisya/



