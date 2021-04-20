УКРАЇНКУ, ЯКУ РОЗШУКУВАЛИ ЗА ТРЬОМА СТАТТЯМИ ККУ, ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВДРУГЕ Суспільство | 20-04-2021, 00:33 0 84

Правопорушницю, яка намагалася виїхати до Польщі, затримали у пункті пропуску «Шегині» прикордонники Львівського загону.

Під час заходів прикордонного контролю стосовно неї відбулося спрацювання бази даних правоохоронних органів. Тому охоронці кордону відразу затримали 43-річну громадянку України та передали співробітникам поліції.

Як з’ясувалося, громадянку України у місті Львові розшукували за підозрою у вчинені нею низки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 ККУ «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч. 2 ст. 27 ККУ «Види співучасників» та ч. 2 ст. 366 ККУ «Службове підроблення». Цікавим є те, що у лютому ця жінка намагалася виїхати за кордон через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Краківець».

А, у пункті пропуску «Грушів» прикордонники затримали громадянку України, яку розшукують правоохоронці за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 125 ККУ «Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності».

