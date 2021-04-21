ЄСПЛ продовжив заборону на екстрадицію американця Ленга, який воював на Донбасі Суспільство | 20-04-2021, 09:20 0 131 Європейський суд з прав людини продовжив заборону на екстрадицію американця Крейга Ленга, колишнього добровольця "Правого сектору", який воював на Донбасі на боці українських військових.



Джерело: адвокат Ленга Дмитро Моргун у Facebook, "Ґрати"



Дослівно повідомлення Моргуна: "ECHR повідомив нас про те, що заборону екстрадиціі пана К. Ленга подовжено на період розгляду Судом справи Lang vs Ukraine".



Деталі: 15 березня Апеляційний суд Києва повторно дозволив екстрадицію Ленга. Після цього рішення захист Ленга подала аплікаційну скаргу в Європейський суд з прав людини. ЄСПЛ терміново застосував до 20 квітня правило 39 Регламенту суду, згідно з яким Україна не має права ні екстрадувати ветерана в США, ні заарештовувати його.



Термін продовжили до повного розгляду скарги Ленга.



"Ґрати" зазначають, що 18 березня Печерський суд Києва відмовився розглядати клопотання прокуратури про зміну Ленгу запобіжного заходу з особистого зобов'язання на утримання в СІЗО для екстрадиції. Засідання перенесли на 22 квітня. З огляду на рішення ЄСПЛ, український суд і тоді не зможе заарештувати Ленга.



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Ленг – уродженець північної Кароліни (США) і американський ветеран. Його історія привернула увагу преси та громадськості через участь іноземця у військових діях на Донбасі. Він є колишнім добровольцем "Правого сектору", воював на Донбасі на боці українських військових.

Ленг потрапив в Україну у 2015 році. Він розповів, що коли прибув на схід України "хтось вручив йому гвинтівку прямо на вокзалі", а на ранок його відправили на фронт.

У США Ленг був звинувачений в подвійному вбивстві. У 2018 році, коли він повернувся у США, за версією прокуратури, він разом із своїм колегою вбив пару, щоб забрати їхні гроші для подорожі на південь Америки, щоб приєднатися до воєнізованого угрупування, яке боролося проти влади Венесуели.

Його спільника арештували, а Ленг повернувся в Україну. Ні він, ні його спільник провини не визнають. Американець має в Україні дівчину та дитину.

