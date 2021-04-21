Галицька митниця проведе перевірку діяльності магазинів «Duty Freе» Суспільство | 20-04-2021, 09:23 0 264



У Галицькій митниці Держмитслужби України найближчим часом будуть проведені заходи щодо планових перевірок у магазинах безмитної торгівлі «Duty Freе», які функціонують у міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення «Краківець - Корчова», «Шегині - Медика», «Рава-Руська - Гребенне» та на території міжнародного пункту пропуску для повітряного сполучення «Львів».

Відповідний наказ підписав в. о. начальника Галицької митниці Андрій Колобродов. Наказом, зокрема, створено робочу групу, до складу якої увійшли посадові особи Галицької митниці Держмитслужби. Посадовці перевірять дотримання зазначеними магазинами встановлених Митним кодексом України та іншими законами України правил провадження діяльності, зокрема:

- відповідність фактичної кількості ввезених товарів;

- декларування товарів, їх зберігання, продаж;

- строки перебування товарів у режимі магазинів безмитної торгівлі;

- склади утримувачів магазинів безмитної торгівлі, на яких зберігаються товари, тощо.

«Головна мета такої перевірки - забезпечення дотримання вимог нормативних документів щодо провадження діяльності магазинів безмитної торгівлі, особливо в частині реалізації алкогольних та тютюнових виробів», - зазначив Андрій Колобродов.

