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В Черкасах у шкільному тирі дев’ятикласника поранили в голову — він у важкому стані
|Суспільство | 20-04-2021, 09:24
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|На занятті зі стрільби у школі в Черкасах дев’ятикласник – 14-річний хлопець – отримав кульове поранення в голову. Зараз він у вкрай важкому стані.
Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР, заступниця міського голови Анастасія Чубіна у Facebook
Деталі: Повідомляється, що дев’ятикласника поранили в тирі Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №2. Цей тир знаходиться в приміщенні Черкаської міської гімназії №9. Хлопець є учнем однієї зі шкіл міста.
Медики, що прибули на виклик, виявили, що підліток перебуває в критичному стані без свідомості, з порушенням дихання та кровотечею з голови. Його доправили до реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні.
За попередньою інформацією, в лікувальному закладі у хлопця зупинилося дихання і його перевели на штучну вентиляцію легень.
Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події. Зазначається, що тренера, на занятті у якого це відбулось, відсторонили від виконання обов‘язків.
За словами Анастасії Чубіної, відзавтра Департамент освіти та гуманітарної політики проведе перевірки усіх приміщень тирів, у яких відбуваються заняття зі стрільби.
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