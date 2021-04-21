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Cуддя Вовк заявив, що ЄСПЛ узяв до розгляду його скаргу щодо НАБУ
|Суспільство | 20-04-2021, 09:25
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|Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив, що Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду його скаргу щодо Національного антикорупційного бюро.
Джерело: Вовк у Facebook
Дослівно Вовк: "Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду мою скаргу, подану в лютому цього року щодо порушень Конвенції, допущених діями одного де-юре - правоохоронного, а де-факто - правопорушуючого органу, та розпочав відповідну комунікацію".
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