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Cуддя Вовк заявив, що ЄСПЛ узяв до розгляду його скаргу щодо НАБУ

Суспільство | 20-04-2021, 09:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 115 115    
Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив, що Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду його скаргу щодо Національного антикорупційного бюро.

Джерело: Вовк у Facebook

Дослівно Вовк: "Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду мою скаргу, подану в лютому цього року щодо порушень Конвенції, допущених діями одного де-юре - правоохоронного, а де-факто - правопорушуючого органу, та розпочав відповідну комунікацію".
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