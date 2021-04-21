Україна — 5-та в Європі за смертністю від COVID-19, 13-та у світі Суспільство | 20-04-2021, 09:51 0 145 За добу 18 квітня у світі виявили 657 808 нових випадків COVID-19.





Джерело: Worldometers



Деталі: Зокрема, в Індії – 256 947 нових хворих, 55 149 – у Туреччині, 51 650 – у США.



Крім того, 34 642 випадки в Бразилії, а 24 346 – в Ірані.



Україна з 6 506 хворими опинилася на 19 місці у світі – між Чилі (6 622) та Пакистаном (5 152). Серед країн Європи Україна – на 8 місці за цим показником.

Померли за добу 9 813 людей. За щоденною кількістю загиблих Україна 13-та у світі та 5-та в Європі.



Загалом за час пандемії померли понад 3 млн людей у світі.



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Любомир Прицепа, учасник Клубу УП

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Одужали 121,4 млн людей, а хворіють - 18,2 млн.



Нагадаємо: 18 квітня в Україні:



зафіксували 6 506 нових випадків COVID-19;

госпіталізували 2 387 хворих;

померли 214 пацієнтів;

одужали 5 598 осіб.

