|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Торгівля пальним без ліцензії «обійдеться» у 1,5 млн грн штрафу
|Суспільство | 20-04-2021, 11:28
| 0 101
|
Перевірки суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю пальним, іншими підакцизними товарами, не підпадають під діючий на час карантину мораторій.
Отож, працівниками відділу фактичних перевірок ГУ ДПС у Львівській області в ході проведення контрольно-перевірочних заходів виявлено, що суб’єкт господарювання за наявності ліцензії на право зберігання пального фактично здійснював роздрібну торгівлю дизпаливом без відповідної ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.
За порушення вимог чинного законодавства до суб’єкта господарювання будуть застосовані штрафні санкції на суму понад 1,5 млн. гривень.
Цього року в ході перевірок щодо контролю за обігом пального встановлено 11 порушень чинного законодавства на ринку пально-мастильних матеріалів, за результатами яких до порушників будуть застосовані штрафні санкції на понад 4 млн. грн.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|СММ ОБСЄ зафіксувала 22 “Гради” на окупованій Луганщині...
|21-04-2021, 08:10
| >>>
|Махінації на «Львівській залізниці»: підозрюють головного інженера...
|20-04-2021, 14:54
| >>>
|COVID в Україні: майже 9 тисяч випадків і 367 померлих за добу...
|20-04-2021, 12:59
| >>>
|Понад 128 млн гривень акцизного податку сплачено до місцевого бюджету Львівщини суб'єктами господарювання з роздрібної торгівлі підакцизних товарів...
|20-04-2021, 12:56
| >>>
|Торгівля пальним без ліцензії «обійдеться» у 1,5 млн грн штрафу...
|20-04-2021, 11:28
| >>>
|ВООЗ: Світ візьме COVID під контроль за кілька місяців, якщо справедливо поділить ресурси...
|20-04-2021, 09:55
| >>>
|Україна — 5-та в Європі за смертністю від COVID-19, 13-та у світі...
|20-04-2021, 09:51
| >>>
|