Торгівля пальним без ліцензії «обійдеться» у 1,5 млн грн штрафу Суспільство | 20-04-2021, 11:28 0 101



Перевірки суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю пальним, іншими підакцизними товарами, не підпадають під діючий на час карантину мораторій.



Отож, працівниками відділу фактичних перевірок ГУ ДПС у Львівській області в ході проведення контрольно-перевірочних заходів виявлено, що суб’єкт господарювання за наявності ліцензії на право зберігання пального фактично здійснював роздрібну торгівлю дизпаливом без відповідної ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.



За порушення вимог чинного законодавства до суб’єкта господарювання будуть застосовані штрафні санкції на суму понад 1,5 млн. гривень.

Цього року в ході перевірок щодо контролю за обігом пального встановлено 11 порушень чинного законодавства на ринку пально-мастильних матеріалів, за результатами яких до порушників будуть застосовані штрафні санкції на понад 4 млн. грн.





