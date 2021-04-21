Понад 128 млн гривень акцизного податку сплачено до місцевого бюджету Львівщини суб'єктами господарювання з роздрібної торгівлі підакцизних товарів Суспільство | 20-04-2021, 12:56 0 140

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-березня 2021 року до місцевого бюджету Львівщини сплачено 128,89 млн грн акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання Львівської області роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що на 32,15 млн грн або на 33,2 відс більше в порівнянні з минулим роком.



У березні 2021 року до місцевого бюджету Львівщини надійшло 36,05 млн грн податку, що на 9,23 млн грн або на 34,0 відс більше в порівнянні з минулим роком.





