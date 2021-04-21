|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Понад 128 млн гривень акцизного податку сплачено до місцевого бюджету Львівщини суб'єктами господарювання з роздрібної торгівлі підакцизних товарів
|Суспільство | 20-04-2021, 12:56
| 0 140
|
Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-березня 2021 року до місцевого бюджету Львівщини сплачено 128,89 млн грн акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання Львівської області роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що на 32,15 млн грн або на 33,2 відс більше в порівнянні з минулим роком.
У березні 2021 року до місцевого бюджету Львівщини надійшло 36,05 млн грн податку, що на 9,23 млн грн або на 34,0 відс більше в порівнянні з минулим роком.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|СММ ОБСЄ зафіксувала 22 “Гради” на окупованій Луганщині...
|21-04-2021, 08:10
| >>>
|Махінації на «Львівській залізниці»: підозрюють головного інженера...
|20-04-2021, 14:54
| >>>
|COVID в Україні: майже 9 тисяч випадків і 367 померлих за добу...
|20-04-2021, 12:59
| >>>
|Понад 128 млн гривень акцизного податку сплачено до місцевого бюджету Львівщини суб'єктами господарювання з роздрібної торгівлі підакцизних товарів...
|20-04-2021, 12:56
| >>>
|Торгівля пальним без ліцензії «обійдеться» у 1,5 млн грн штрафу...
|20-04-2021, 11:28
| >>>
|ВООЗ: Світ візьме COVID під контроль за кілька місяців, якщо справедливо поділить ресурси...
|20-04-2021, 09:55
| >>>
|Україна — 5-та в Європі за смертністю від COVID-19, 13-та у світі...
|20-04-2021, 09:51
| >>>
|