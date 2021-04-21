COVID в Україні: майже 9 тисяч випадків і 367 померлих за добу Суспільство | 20-04-2021, 12:59 0 226 За добу 19 квітня в Україні зафіксували 8 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 042 особи, померли 367 хворих, одужали 12 075 осіб;



Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова



Деталі: Серед нових хворих – 414 дітей та 251 медпрацівник.



Найбільше випадків захворювання минулої доби підтвердили у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.