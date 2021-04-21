Махінації на «Львівській залізниці»: підозрюють головного інженера Суспільство | 20-04-2021, 14:54 0 343



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру головному інженеру підрозділу регіональної філії «Львівська залізниця» за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в великих розмірах (ч.4 ст.191 КК України).

Як ми повідомляли раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=284018&fp=250), впродовж 2019-2020 років групою осіб за сприянням посадовців регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», під виглядом нових запчастин до локомотивів закуплялася вживана продукція, непридатна до використання, як наслідок державному підприємству заподіювалися значні збитки.



Встановлено, що внаслідок умисних дій підозрюваного втрата активів РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» через придбання майна, використання якого за призначенням є неможливим, становить понад 500 тисяч грн



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.



Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП у Львівській області, оперативний супровід – ГВ КЗЕ УСБУ у Львівській області.





Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.





Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури