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СММ ОБСЄ зафіксувала 22 “Гради” на окупованій Луганщині
|Суспільство | 21-04-2021, 08:10
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|На окупованій території Луганщини патруль СММ ОБСЄ зафіксував 22 реактивні системи залпового вогню та 18 гаубиць.
Джерело: щоденний звіт ОБСЄ від 20 квітня
Деталі: Мова йде про систему БМ-21 "Град" 122 мм, самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика", буксирувану гаубицю 2А65 "Мста-Б" 152 мм, Д-30 "Жаба" 122 мм.
Як зазначається, системи та гаубиці знаходилися поблизу Хрустального (колишній Красний Луч) та на аеродромі поблизу Переможного.
Техніка була розміщена з порушенням ліній відведення.
Нагадаємо: З середини березня бойовики вирішили обшукувати автомобілі спостерігачів СММ ОБСЄ та в рази збільшили кількість випадків глушіння безпілотників СММ.
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