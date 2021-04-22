Майже 2 млн гривень фінансових санкцій за порушення податкового законодавства сплачено до бюджету Суспільство | 21-04-2021, 16:21 0 102



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, в умовах карантинних обмежень протягом січня-березня 2021 року проведено 698 документальних перевірок, за результатами яких донараховано та узгоджено грошових зобов’язань на суму понад 278 млн гривень. До Зведеного бюджету від донарахованих сум мобілізовано 13,2 млн гривень. Крім того, проведено 584 фактичних перевірки, застосовано та узгоджено фінансових санкцій на суму 2,5 млн грн, з яких сплачено до бюджету 1,8 млн гривень.