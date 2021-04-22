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На Львівщині ветерани УПА отримають грошову допомогу до Дня Героїв

Суспільство | 21-04-2021, 16:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 115 115    

Ветеранам Української Повстанської армії, а також вдовам (вдівцям) політв'язнів і ветеранів УПА та реабілітованим громадянам виплатять 2270 гривень адресної грошової допомоги. Таке рішення прийняли депутати Львівської обласної ради 20 квітня під час засідання постійної депутатської комісії з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій.

Одноразову допомогу борцям за незалежність виплатять до Дня Героїв, який відзначатимуть 23 травня.



Допомога надається один раз на рік, відповідно до обсягу затверджених коштів у Комплексній програмі соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області.



Допомога виплачується за місцем проживання одержувачів шляхом перерахування коштів банківським установам на особові рахунки, або через державні підприємства поштового зв'язку.



Особам, які належать до кількох категорій, визначених програмою, виплачується одна допомога.
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