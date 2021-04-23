|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Окупанти 11 разів обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів
|Суспільство | 22-04-2021, 10:02
| 0 75
|
|За добу 21 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил російські збройні формування 8 разів порушили режим припинення вогню, 3 обстріли зафіксували станом на 7:00 годину ранку 22 квітня.
Джерело: Штаб ООС
Неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та протитанкового ракетного комплексу, а біля Шумів та Первомайська з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а біля Кам’янки зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі Красногорівки російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку, 22 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.
УП – 21 рік!
Дмитро Шатіло, експерт з питань теплопостачання, член Клубу УП
Ви сміливі, наполегливі, професійні. Хай Вы ще зовсім юні, але Ви зразок для тих, хто вміє ставити ціль і досягати її. Дякую за висвітлення важливих соціальних питань і за роботу УП.Життя. Напевне Ви і Телебачення Торонто, єдині, хто так невтомно працює над пропагуванням багатьох важливих, але маловідомих тем. Я щиро люблю Вас))) Успіхів і безпечної (sic!) праці. Хай Боженька береже Вас і Ваших близьких!
Привітай УП з Днем народження!
Зокрема, неподалік населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Пісків противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Рівність, відкритість, зручність, - Ірина Короткова про діалог з великим бізнесом...
|22-04-2021, 22:09
| >>>
|Як виправити помилки в «новому» Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску?...
|22-04-2021, 22:07
| >>>
|Про електронні сервіси та адміністративні послуги, надані протягом I кварталу 2021 року Західним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків...
|22-04-2021, 21:27
| >>>
|Сесія ініціювала передачу земель сільськогосподарського призначення з державної власності у комунальну власність Львівської МТГ...
|22-04-2021, 18:45
| >>>
|Андрій Садовий розповів про закупівлю медичного обладнання та про ділянку під будівництво нової лікарні...
|22-04-2021, 18:34
| >>>
|Понад 19 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівщини по платі за ліцензії підакцизних товарів...
|22-04-2021, 13:20
| >>>
|Працівники Галицької митниці вилучили раритетні Євангелія...
|22-04-2021, 11:06
| >>>
|
|
| Суспільство
|
|Рівність, відкритість, зручність, - Ірина Короткова про діалог з великим бізнесом...
|22-04-2021, 22:09
| >>>
|Як виправити помилки в «новому» Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску?...
|22-04-2021, 22:07
| >>>
|Про електронні сервіси та адміністративні послуги, надані протягом I кварталу 2021 року Західним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків...
|22-04-2021, 21:27
| >>>
|