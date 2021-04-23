Окупанти 11 разів обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів Суспільство | 22-04-2021, 10:02 0 75 За добу 21 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил російські збройні формування 8 разів порушили режим припинення вогню, 3 обстріли зафіксували станом на 7:00 годину ранку 22 квітня.



Джерело: Штаб ООС



Неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та протитанкового ракетного комплексу, а біля Шумів та Первомайська з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.



Поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а біля Кам’янки зі станкових протитанкових гранатометів.



У районі Красногорівки російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.



Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.



Станом на 7 годину ранку, 22 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.



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Дмитро Шатіло, експерт з питань теплопостачання, член Клубу УП

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Зокрема, неподалік населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм.



Поблизу Пісків противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Бойових втрат серед українських захисників немає.