Знайдену ртуть у нежитловій прибудові у Винниках передали фахівцям Суспільство | 22-04-2021, 10:24 0 113 Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 21 квітня у нежитловій прибудові на вул. Лесі Українки, що у м. Винники, виявили ящик, де були пошкоджені термометри.



Працівниками ГУ ДСНС у Львівській області разом з представником Личаківської районної адміністрації обстежили територію та демеркуризували приміщення.



Залишки ртуті – 350 грам разом із содовим розчином передали в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради. Обставини події з’ясовують.



Містянам нагадують, що при виявленні, розбитті та пошкодженні ємкостей із ртуттю (градусників, колб і т.д.), одразу слід звертатися за телефонами 297-59-11, 261-40-83, 261-42-39, 261-44-61. Пам’ятайте, що при потраплянні навіть невеликої кількості ртуті чи її сполук в організм людини, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою!



