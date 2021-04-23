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Знайдену ртуть у нежитловій прибудові у Винниках передали фахівцям
|Суспільство | 22-04-2021, 10:24
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|Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 21 квітня у нежитловій прибудові на вул. Лесі Українки, що у м. Винники, виявили ящик, де були пошкоджені термометри.
Працівниками ГУ ДСНС у Львівській області разом з представником Личаківської районної адміністрації обстежили територію та демеркуризували приміщення.
Залишки ртуті – 350 грам разом із содовим розчином передали в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради. Обставини події з’ясовують.
Містянам нагадують, що при виявленні, розбитті та пошкодженні ємкостей із ртуттю (градусників, колб і т.д.), одразу слід звертатися за телефонами 297-59-11, 261-40-83, 261-42-39, 261-44-61. Пам’ятайте, що при потраплянні навіть невеликої кількості ртуті чи її сполук в організм людини, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою!
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