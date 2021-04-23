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Працівники Галицької митниці вилучили раритетні Євангелія

Суспільство | 22-04-2021, 11:06Коментарів: 0 0 Переглядів: 92 92    

Українець намагався вивезти за кордон чотири Євангелія початку ХХ ст.
21 квітня на українсько-польському кордоні, в пункті пропуску «Грушів - Будомєж», для проходження митного контролю мешканець Дніпропетровщини обрав «зелений коридор». Громадянин заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження.
Однак під час митного огляду у транспортному засобі митники, спільно з прикордонниками, виявили три примірники раритетних видань 1909 року, розміром з сірникову коробку, та одне — 1921 року, більшого розміру.
Предмети вилучили та скерували на експертизу для з’ясування їх культурної та історичної цінності.
Такі дії громадянина мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України. Наразі складений протокол про порушення митних правил.
Відповідно до частини 5 статті 374 Митного кодексу України, культурні цінності, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їхньої вартості та способу переміщення через митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню.
Довідково:
Відповідно до частини 5 статті 374 Митного кодексу України, культурні цінності, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню.
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