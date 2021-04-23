Понад 19 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівщини по платі за ліцензії підакцизних товарів Суспільство | 22-04-2021, 13:20 0 122



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-березня 2021 року до місцевого бюджету надійшло по платі за ліцензії, що контролюють податкові органи, понад 19 млн грн, що на 3,87 млн грн або на 25,1 відс більше в порівнянні з минулим роком.



У березні 2021 року до місцевого бюджету надійшло понад 7 млн грн, що на 2,6 млн грн або на 58,9 відс більше в порівнянні з минулим роком.





