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Понад 19 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівщини по платі за ліцензії підакцизних товарів
|Суспільство | 22-04-2021, 13:20
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Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-березня 2021 року до місцевого бюджету надійшло по платі за ліцензії, що контролюють податкові органи, понад 19 млн грн, що на 3,87 млн грн або на 25,1 відс більше в порівнянні з минулим роком.
У березні 2021 року до місцевого бюджету надійшло понад 7 млн грн, що на 2,6 млн грн або на 58,9 відс більше в порівнянні з минулим роком.
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