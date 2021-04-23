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Андрій Садовий розповів про закупівлю медичного обладнання та про ділянку під будівництво нової лікарні
|Суспільство | 22-04-2021, 18:34
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|Сьогодні сесія Львівської міської ради прийняла ухвали про закупівлю медичного обладнання для міських лікарень: дитячої, 8-ї та лікарні швидкої допомоги. Також надано земельну ділянку для проектування й будівництва нової лікарні на вул. Миколайчука. Про важливість цих рішень розповів мер Львова Андрій Садовий.
«Сьогодні на сесії прийняли рішення про кошти, які будуть скеровані в три наші установи: дитячу лікарню на закупівлю додаткового обладнання, і 8-му лікарню та лікарню швидкої допомоги на закупівлю кисневих станцій. Під час ковіду кисень – це те, що рятує життя. І сьогодні ми вже маємо позитивний приклад, коли в лікарні швидкої допомоги маємо свою кисневу станцію, і ми самі продукуємо кисень – ми вже його не купуємо. Оці кисневі станції забезпечать потребу для міста Львова, щоб ми були незалежними, і це дуже правильне рішення. Ми домовилися з колегами депутатами, що ми купуємо це обладнання в лізинг, що дасть можливість мати його вже достатньо швидко, а розраховуватися вже будемо впродовж наступних трьох років», - зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.
Зі слів мера, дуже важливим є будівництво нового медичного закладу на вул. Миколайчука у контексті розвитку медичного містечка.
«Є бачення розвитку нашого медичного містечка. Там же посередині є вертолітний майданчик, куди вже гелікоптером привозять пацієнтів з Львівської області. І там же поруч має бути збудований ще один корпус. Достатньо складні там мають проводити операції, там буде високоточне і високоякісне обладнання. І ми дали старт з точки зору виділення земельної ділянки, щоби благодійник міг зайти в цей проект, і згідно з чинним законодавством почати його реалізовувати. Хоча я би це робив набагато простіше, але законодавець це так закрутив, що треба декілька ухвал міської ради, щоб можна було почати будувати новий сучасний заклад», - прокоментував мер Львова Андрій Садовий.
Нагадаємо, у лізинг для лікарні швидкої медичної допомоги придбають 11 апаратів штучної вентиляції легень та обладнання для 2 кисневих станцій; для 8-ї міської лікарні – обладнання для 2 кисневих станцій; для міської дитячої лікарні – обладнання для відділень нейрохірургії та реанімації і Центру кохлеарної імплантації. Також надано лікарні швидкої медичної допомоги дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. І. Миколайчука, 9.
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